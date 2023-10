‘A Cerignola non si vede la Rai’: sindaco Bonito pronto a class action

Da alcune settimane a Cerignola (Foggia) si susseguono segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l’assenza del segnale Rai. In tanti si sono rivolti anche all’amministrazione comunale, riferendo “continui disagi nella visione dei canali”.

Il sindaco Francesco Bonito sottolinea di “aver già provveduto a inoltrare una richiesta di intervento alla Rai e che il problema sembra essere stato parzialmente risolto per la parte nord della città. Resta scoperta la parte sud per cui solleciterò un ulteriore intervento al servizio pubblico, e se non dovessero pervenire adeguate risposte l’amministrazione comunale si porrà alla guida di alcune forme di protesta civili, come la realizzazione di una class action”.

“Il problema, che attualmente interessa non meno di 10mila persone su una popolazione di 58mila abitanti, in realtà va avanti dal 2012 con il passaggio al digitale terrestre e anche altre amministrazioni comunali che mi hanno preceduto hanno dovuto fare i conti con le stesse difficoltà”, conclude il sindaco Bonito.

