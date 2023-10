Aggressione ai tifosi della Turris, arrestati 3 ultrà foggiani

Tre tifosi del Foggia sono stati arrestati (in flagranza differita) e posti ai domiciliari dalla Polizia perché l’1 ottobre scorso, prima della partita Foggia-Turris, all’esterno dello stadio Pino Zaccheria avrebbero lanciato petardi e altri oggetti pericolosi contro i sostenitori della squadra avversaria per poi aggredirli. L’intervento della Polizia, come si legge in una nota, ha impedito che la situazione degenerasse: frapponendosi tra le fazioni contrapposte, gli agenti hanno evitato gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il questore ha emesso nei confronti degli arrestati anche tre provvedimento di Daspo della durata di tre anni, con obbligo di firma per un anno. Sono in corso le indagini per individuare gli altri responsabili dei disordini.

