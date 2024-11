A Brienza la IV edizione del concorso “Francesco Mario Pagano”

Celebra la musica e la cultura con le connessioni di queste arti al territorio. C’è questo alla base del Concorso di Composizione “Francesco MarioPagano”, giunto alla sua IV edizione che si è svolto nel Comune di Brienza, in provincia di Potenza, paese natio del celebere giurista e letterario dove nacque l’8 dicembre del 1748.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per valorizzare le competenze artistiche locali durante una cerimonia di premiazione che si è tenuta nella Sala dell’Ex Refettorio del Comune di Brienza. La serata è stata arricchita anche da un concerto in coerenza con il tema scelto per l’edizione 2024, cioè “Tempo e Armonia”, motivo di ispirazione per compositori provenienti da tutto il mondo

Per la categoria Liedvocale il vincitore è stato Man WaiCho con “The Last Words of Francesco Mario Pagano”, un brano lirico ispirato alle ultime parole del giurista. Il premio Musica e Scultura se l’è aggiudicato Luca Fialdini con “Fragility of Triptych”, un quintetto d’archi ispirato all’opera “Tempo e Armonia” dello scultore burgentino M. Ricardo Dente. Infine per la categoria “Musica e Immagini” il premio è andato a Maria Chiara Casà con la sonorizzazione del cortometraggio “Tempus Fugit” di Dino Santoro.

