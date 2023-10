4 Ottobre, a Potenza una marcia per la pace

POTENZA – Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Potenza hanno partecipato ad una colorata marcia per la pace in occasione della “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo” che viene celebrata il 4 ottobre in onore di San Francesco d’Assisi.

