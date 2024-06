Antenna Sud

REGGIO CALABRIA – Gremito il Duomo di Reggio Calabria per l’ultimo saluto a Michele Viola, Capo di Gabinetto della Questura di Taranto, scomparso tragicamente a soli 52 anni nel pomeriggio di domenica scorsa sulla strada statale 172, travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. In tanti hanno voluto essere presenti ai funerali di un uomo amato e apprezzato nella sua città per le sue doti umane e professionali.

Presenti molti rappresentanti istituzionali delle forze dell’ordine.

