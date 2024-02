LECCE – Scarcerato Michele Misseri. Il contadino di Avetrana 70 enne era rinchiuso nel carcere di Lecce,

condannato per la soppressione del corpo della nipote Sarah Scazzi.

Ha lasciato questa mattina il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere: il 70enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un pozzo ad Avetrana (Taranto) il corpo della nipote 15enne Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010. A uccidere la ragazza, nell’agosto del 2010, sono state, secondo una sentenza passata in giudicato, la moglie e la figlia di Misseri, Cosima Serrano e Sabrina. Misseri era in carcere dal 2017 ed è uscito con circa un anno di anticipo beneficiando della riduzione della pena per buona condotta, e della norma ‘svuotacarcer

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author