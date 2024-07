1aCategoria: La Soccer Team Fasano ingaggia Camassa, difensore goleador

La BS Soccer Team Fasano mira a confermarsi protagonista nel campionato di Prima Categoria per la stagione 2024/2025, puntellando la rosa in vista dell’inizio della preparazione atletica. La società, guidata dal presidente e allenatore Gianclaudio Semeraro, ha infatti tesserato il difensore centrale Giuseppe Camassa per la corrente stagione sportiva.

Nato a Martina Franca l’8 febbraio 1996, Camassa ha sviluppato le sue abilità calcistiche tra le giovanili del Lecce e del Martina Calcio, debuttando nel calcio professionistico con la squadra della sua città. Successivamente, ha giocato in prestito con Ostuni e Fermana. Ritornato in Valle d’Itria, ha militato in Prima Categoria e Promozione con Atletico Martina e Virtus Locorotondo. Nella stagione appena conclusa, Camassa ha nuovamente indossato la maglia dell’Atletico Martina, segnando 9 gol in 27 presenze, un risultato notevole per un difensore centrale.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura,” ha dichiarato Camassa. “Ho trovato una società eccezionale che punta su disponibilità e organizzazione. Sono qui per vincere e credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Ho conosciuto il progetto BS Soccer tramite amici e ho percepito fin da subito un ambiente sano e sincero, dove si respira calcio.”

Dal 1° luglio, Camassa è già operativo presso l’Arena degli Ulivi, dove ha iniziato la preparazione atletica e tecnica sotto la guida di mister Andrea Messina.

