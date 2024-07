Il Bitonto riparte da Marasciulo, tempi ancora lunghi per lo stadio

BITONTO – Una ripartenza non affatto scontata, ma il calcio a Bitonto proseguirà anche dopo l’amara retrocessione di due mesi fa. Ad annunciarlo il presidente Antonello Orlino che, in conferenza stampa, ha ufficialmente presentato Giacomo Marasciulo come nuovo allenatore.

Continua a tener banco il delicato tema stadio, l’amministrazione comunale è in attesa dell’autorizzazione, da parte del Ministero, della variante di progetto. Dopodiché saranno necessari almeno sei mesi di lavori per il completamento del “Città degli Ulivi”. Il Bitonto disputerà quindi, anche quest’anno, gran parte della propria stagione in un altro stadio, motivo di critiche e tensione da parte di alcuni tifosi presenti in Comune nel corso della conferenza stampa. Nel servizio lo sfogo del sindaco Francesco Paolo Ricci.

