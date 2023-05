1a Categoria: Grottaglie promosso in Promozione

Il Grottaglie espugna il Casone nel big match della 29a giornata con il Santeramo: 3-0 (doppietta di Danese e una rete di Sowe) in una gara praticamente perfetta per gli uomini di Carrozzo, che conquistano la promozione in Promozione. A una sola giornata dalla fine, i biancoazzurri volano a +5 in classifica sulla squadra barese e non possono più essere raggiunti.

