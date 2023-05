Serie D: Tutti i verdetti della stagione regolare

La stagione regolare del campionato di Serie D 2023/2024 è giunta alla sua conclusione, ma ci sono ancora alcuni eventi che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Nel girone I, la partita tra Licata e San Luca è stata sospesa. Inoltre, ci saranno degli spareggi per determinare le squadre che manterranno la categoria e uno scontro diretto tra Brindisi e Cavese per decretare la squadra vincitrice del girone H.

GIRONE A

Promossa in Serie C: Sestri Levante.

Playoff: Sanremese, Bra, Vado, Ligorna.

Playout: Derthona, Castanese.

Retrocesse in Eccellenza: Stresa Vergante, Casale, Fossano.

GIRONE B

Promossa in Serie C: Lumezzane.

Playoff: Alcione Milano, Casatese, Arconatese, Desenzano.

Playout: Folgore Caratese, Seregno, Breno, Città di Varese.

Retrocesse in Eccellenza: Caronnese, Sona.

GIRONE C

Promossa in Serie C: Legnago Salus.

Playoff: Union Clodiense, Adriese, Campodarsego, Luparense.

Playout: Montecchio Maggiore, Torviscosa, Villafranca Veronese, Portogruaro.

Retrocesse in Eccellenza: Montebelluna, Levico Terme.

GIRONE D

Promossa in Serie C: Giana Erminio.

Playoff: Pistoiese, Carpi, Real Forte Querceta, Corticella.

Playout: Crema, Correggese, Sant’Angelo, Scandicci.

Retrocesse in Eccellenza: Bagnolese, Salsomaggiore.

GIRONE E

Promossa in Serie C: Arezzo.

Playoff: Pianese, Poggibonsi, Follonica Gavorrano, Livorno.

Playout: Grosseto, Mobilieri Ponsacco, Trestina.

Spareggio: Terranuova, Montespaccato.

Retrocessa in Eccellenza: Città di Castello.

GIRONE F

Promossa in Serie C: Pineto.

Playoff: Vigor Senigalli, Trastevere, Alma Juventus Fano, CynthiAlbalonga.

Playout: Roma City, Vastese, Termoli.

Spareggio: SN Notaresco, Montegiorgio.

Retrocessa in Eccellenza: Tolentino.

GIRONE G

Promossa in Serie C: Sorrento.

Playoff: Paganese, Casertana, Arzachena, Lupa Frascati.

Playout: US Angri, Atletico Uri, Ilvamaddalena.

Spareggio: Nola, Pomezia.

Retrocessa in Eccellenza: Aprilia.

GIRONE I

Promossa in Serie C: Catania.

Playoff: Locri, Trapani, Lamezia Terme, Città di Sant’Agata.

Playout: Ragusa, San Luca, Real Aversa, Paternò.

Retrocesse in Eccellenza: Cittanova, Mariglianese.

*E’ stata sospesa intorno alla mezz’ora del primo tempo sul risultato di 1-1 per infortunio all’arbitro la sfida tra Licata e San Luca, la gara potrebbe già essere recuperata domani alle ore 15:00.

