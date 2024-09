19enne uccisa a Molfetta, On. Boccia: “Lo Stato sia più vicino alla popolazione”

“In Puglia non si torna indietro. La nostra è terra di lavoro e di riscatto, di impegno civile e di lotta alle mafie. Non consentiamo a nessun criminale di fare tornare la Puglia nella paura che ha contraddistinto il passato. Sono convinto che Molfetta, come tutte le comunità del nord barese reagirà con orgoglio civico, sapendo che forze dell’ordine e magistratura saranno ancora più dure con questi criminali. Una vita spezzata a 19 anni, in questo modo, impone una reazione unitaria immediata. Noi non ci arrendiamo. La Puglia non si arrende. Ma è evidente che è necessaria una risposta esemplare da parte delle istituzioni. Lo Stato deve essere più vicino alla popolazione fornendo un aiuto concreto , in termini di personale e di risorse , alle autorità di pubblica sicurezza nelle nostre città”

Così il presidente dei senatori del PD, di origine pugliese, Francesco Boccia

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts