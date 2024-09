Bari, pedonalizzazione via Manzoni: Leccese incontra i residenti

BARI – Una pedonalizzazione di 750 metri ma rimarranno aperti al traffico gli incroci tra via Calefati e via Putignani con la rimozione dell’asfalto esistente, con particolare attenzione al possibile recupero delle basole, l’innalzamento della quota stradale, attraversamenti sopraelevati per il passaggio pedonale con un effetto di traffic calming. Nel progetto, anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e di un sistema di scarico delle acque piovane oltre a una nuova videosorveglianza.

Via Manzoni verrà pedonalizzata e per fare in modo che questa rivoluzione sia condivisa nel miglior modo possibile, la Giunta Leccese e il primo cittadino hanno incontrato nelle scorse ore i residenti della zona proprio per spiegare quali sono le idee che l’amministrazione ha per il rilancio della zona, una volta ritenuta il “salotto buono” della città al pari di via Sparano e via Argiro. Cittadini e commercianti della zona però restano scettici sul progetto. Primo nodo da sciogliere sarà sicuramente quello dei parcheggi, già pochi nell’attuale situazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author