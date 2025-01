🔴Diretta Latina-Taranto: 3-0 secondo tempo

74′ CAMBIO TARANTO: dento Locanto, fuori Marong

72′ LATINA VICINO AL POKER: destro di Ciciretti con palla che termina di pochissimo al lato.

65′ CAMBIO LATINA: Dentro Saccani e fuori Crecco per infortunio

62′ CAMBIO LATINA: Fuori Bocic e dentro Ciciretti

62′ CAMBIO TARANTO Fuori Zigoni nel Taranto e dentro Garau

61′ CAMBIO LATINA: Fuori Mastroianni e dentro Ekuban

61′ CAMBIO LATINA: Fuori Ndoj e dentro Riccardi

59’GOLÂ DEL LATINA CON VONA! Dall’angolo di Crecco stacca di testa il capitano dei pontini e sorprende il portiere Caputo

57′TRAVERSA DI SPERANZA! Grande occasione per il Taranto con il centrocampista rossoblù che va alla conclusione da lontano con sfera che si stampa sulla traversa

54′ Ammonito Ndoj

48′Ci prova Crecco per il Latina con un cross per Mastroianni che colpisce di testa con parata di Caputo

47′Ammonito Schirru nel Taranto

1’INIZIATO IL SECONDO TEMPO

SECONDOTEMPO

45′ FINITO IL PRIMO TEMPO: LATINA-TARANTO 2-0

44′ GOL LATINA!!!!!! Tiro di Crecco da sulla sinistra che termina nell’angolino, non può nulla Caputo.

43′ TARANTO VICINO ALLA RETE: Colpo di testa da parte di Contessa che termina di pochissimo al lato.

42′ GOL LATINA!!!!!!!! Assist di Mastroianni per Peterman, destro non irresistibile che supera Caputo e termina in rete.

39′ TARANTO IN ATTACCO: cross di Contessa dalla sinistra e colpo di testa di Speranza facilmente parato dal portiere di casa.

26′ AMMONITO Bocic per il Latina

23′ IMPROTA! Altra chance per il Latina con l’esterno d’attacco di casa il quale viene servito da Mastroianni e va al tiro con parata di Caputo

21′ PALO DI MASTROIANNI! Occasione per il vantaggio del Latina con Bocic che va al cross con difesa del Taranto ferma e stacco di testa del centravanti pontino che centra il palo

15′ TARANTO IN AVANTI: ci prova con Contessa ma la sua conclusione è alta

10′ LATINA PERICOLOSO: tiro di Mastroianni che termina di poco al lato della porta difesa da Caputo.

1’INIZIATA!

PRIMO TEMPO

LATINA-TARANTO 3-0

LATINAÂ (3-4-1-2): Zacchi; Ercolano, Vona, Di Renzo; Improta, Ndoj, Petermann, Crecco; Gatto; Bocic, Mastroianni A disposizione: Cardinali, Basti, Ciko, Di Livio, Riccardi, Addessi, Berman, Cittadino, Saccani, Ekuban, Segat, De Marchi, Scravaglieri, Ciciretti. All. Toberto Boscaglia

TARANTO (3-5-2):  a A disposizione: Lafortezza, Fiorani, Sacco, Garau, Lenti Pastore, Vaughn, Locanto, Zerbo, Fiorentino

ARBITRO: Matteo Cianci della sezione di Carrara. Assistenti: Diego Peloso di Nichelino – Leonardo Tesi di Padova Quarto ufficiale: Mario Leone di Avezzano

AMMONITI: 26’Bocic (L) –

NOTE: Recupero: 0 / Angoli: 7-1

