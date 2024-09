Zes Cultura, ok del Governo nazionale a riconoscere ruolo Matera

Un passo decisivo verso la nascita della Zes cultura, il progetto voluto dal presidente Vito Bardi per dare seguito all’esperienza di Matera capitale della cultura e trasformare la città in un territorio produttore di cultura e creatività, con ricadute economiche e imprenditoriali. L’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha incontrato questa mattina il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, acquisendo la piena disponibilità del Governo nazionale a favorire il percorso di nascita della Zes cultura in Basilicata. Sulla scia del via libera al progetto, il presidente Bardi chiederà la convocazione di un tavolo interistituzionale per definire le azioni e le modalità da mettere in campo. “Con la sua storia millenaria e la sua vitalità culturale – dice Latronico – merita di essere al centro di una strategia che ne valorizzi appieno il ruolo di capitale della cultura andando ben oltre il 2019. Abbiamo avuto un’intesa con il ministro – dice Latronico – per garantire a Matera un ruolo centrale nell’industria culturale e creativa da esplicare nell’audiovisivo, nel cinema ma anche di tanti altri comparti, dal design alla moda. A questo punto non resta che sollecitare le imprese del settore interessate ad investire nel nostro territorio”.

Il progetto della Zes cultura – che rientra nel Piano strategico della Giunta regionale – è da tempo sul tavolo del ministro Fitto su iniziativa del presidente Bardi che, attraverso questa misura, punta a creare in Basilicata un Hub della cultura nella città di Matera, scenario ideale per iniziative artistiche e creative, in grado di attrarre investimenti con riflessi economici su tutto il territorio lucano.

