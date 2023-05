BISCEGLIE – Bisceglie centrale nel futuro della BAT non soltanto per le imminenti elezioni amministrative, ma anche per il progetto della ZES adriatica che la vede tra le città costiere pugliesi che potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e amministrative. Favorire l’imprenditoria per creare nuovi posti di lavoro e potenziare l’economia del territorio rappresenta l’obiettivo principale da qui ad un anno.

Fondamentale, in tal senso, snellire la burocrazia e semplificare i passaggi che portano sia alle zone franche sia alle zone economiche speciali. La collaborazione con il Governo centrale e la coesione tra imprenditori, amministrazioni locali ed enti competenti è la chiave per accelerare le operazioni su Bisceglie, ma anche su Barletta, Trani e Molfetta.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp