Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan (con cui vinse uno scudetto), Inter e Udinese, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena dopo una brutta caduta in casa.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio, il 69enne tecnico di Cesenatico è scivolato nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci sbattendo violentemente la testa al pavimento, per questo è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena.

Al momento della caduta, in casa c’erano anche la moglie Franca e Lara, compagna del loro figlio Luca. In ospedale, Zaccheroni è stato sottoposto a una serie di esami che hanno dipinto un quadro serio: ora è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

