Volley, una straordinaria Prisma Taranto sbanca Padova

Con una prestazione straordinaria, la Prisma Taranto ha conquistato la Kioene Arena di Padova vincendo al tie break (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-15). Dopo un inizio silenzioso, i rossoblu hanno recuperato il primo set punto a punto, pareggiando con un ottimo Russell (22 punti totali) anche al servizio. Successivamente, hanno conquistato il terzo parziale con una leadership di Lanza (23 punti e mvp) e Raffaelli, subentrato a Gutierrez, ha portato equilibrio in difesa.

Nel quarto set, nonostante un vantaggio di 5 punti sul 19-14, i patavini hanno rimontato sfruttando gli errori dei rossoblù e una forte pressione al servizio, portando così al tie break. Nel quinto set, gli ionici, nonostante la rincorsa, hanno ribaltato il vantaggio con un ace di Russell e il trascinatore Lanza, aggiudicandosi set 12-15 e partita. Una vittoria cruciale contro una diretta concorrente, che ha portato al sorpasso in classifica e a un ulteriore distacco dalla “zona rossa”. La squadra ha mostrato una performance eccellente, confermando la fiducia nel team del Presidente Bongiovanni, guidato da Travica.

“Sentivamo molto questa partita, sapevamo che poteva essere un passo importante per la salvezza e così è stato. Ora dobbiamo stare lì con la testa: finché la matematica non ci dice che siamo salvi dobbiamo portare in cascina punti”, ha dichiarato a fine match Giacomo Raffaelli.

Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Pallavolo Padova: Falaschi 4, Gardini 18, Plak 9, Garcia Fernandez 17, Desmet 10, Crosato 8, Fusaro (L), Stefani 0, Zoppellari 0, Zenger (L), Porro 7. N.E. Taniguchi, Cardenas Morales, Truocchio. All. Cuttini.

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 2, Gutierrez 5, Gargiulo 15, Russell 22, Lanza 23, Jendryk 6, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala 0, Bonacchi 0, Raffaelli 8. N.E. Alletti, Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

ARBITRI: Curto, Vagni.

NOTE – durata set: 28′, 27′, 30′, 30′, 21′; tot: 136′.

