Volley/Serie A3, Gioia Del Colle scalda i motori in vista della prossima gara

La Joy Volley Gioia del Colle scalda i motori in vista della terza gara di regular season che domani, domenica 27 ottobre, alle ore 19:00, la vedrà di scena al Palasport comunale di Ortona.

Galvanizzata dall’ottima partenza in campionato (seconda in classifica con cinque punti all’attivo, conquistati nei derby vinti contro l’Aurispa Links per la vita Lecce e la BCC Tecbus Castellana Grotte), la squadra di coach Sandro Passaro punta al tris di successi consecutivi nel girone Blu.

Per riuscire nell’impresa dovrà superare la Sieco Service Impavida dell’allenatore pugliese Francesco Denora Caporusso, a caccia di riscatto dopo la sconfitta per 3-0 rimediata domenica scorsa per mano della Romeo Sorrento.

Per capitan Mariano e compagni si prospetta un’altra sfida ad alto coefficiente di difficoltà, contro una compagine ostica che, incontrata già due volte nel corso della preseason, fa affidamento su giocatori di grande esperienza e qualità come il palleggiatore Riccardo Pinelli e gli schiacciatori Leonel Marshall e Matteo Bertoli.

Le insidie arriveranno anche dall’opposto Luca Rossato (ex Monge Gerbaudo Savigliano, 28 punti totalizzati nelle prime due gare) e dai centrali Lorenzo Pasquali e Alessandro Arienti. A guidare le operazioni difensive nella metà campo abruzzese sarà, con ogni probabilità, il libero diciannovenne Vittorio Broccatelli.

“Siamo pronti per la trasferta di Ortona – afferma lo schiacciatore biancorosso Piervito Disabato -. La vittoria nel derby contro Castellana ci ha dato ulteriore fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Sotto nel computo set in ben due occasioni, abbiamo dimostrato forza, carattere e personalità. È stata una risposta importante in una gara dalle mille emozioni – ci spiega -. Ortona è una squadra ben attrezzata, può contare su giocatori importanti come Bertoli e Marshall. Ci attende una gara difficile e impegnativa, alla quale arriviamo molto carichi e preparati dopo una settimana intensa di allenamenti – conclude -. Nelle prime due partite disputate nel girone Blu, i nostri punti di forza sono stati la battuta e il muro. Dovremo ripeterci ad Ortona. La nostra battuta potrà fare la differenza anche domani”.

Ad arbitrare l’incontro saranno Virginia Tundo e Deborah Proietti.

Domani, a partire dalle ore 19:00, il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

