Volley, Prisma Taranto vuol approfittare del momento no di Monza

Un obiettivo alla volta per la Gioiella Prisma nel girone di ritorno: alle ore 16.30 di domenica 21 gennaio, sfida con la Mint Vero Volley Monza in anticipo televisivo su Volleyballworld.tv. L’obiettivo è riscattare la brutta prestazione dell’andata, ma ora in panchina c’è un nuovo allenatore, Travica, con cui la squadra ha conquistato punti preziosi.

Gli ionici godono di 11 punti in classifica e sono decisi a fare bene, dall’altra parte i brianzoli ne hanno 21 punti e reduci da quattro sconfitte consecutive. Monza ha centrato anche le semifinali di Challenge Cup, con Ran Takahashi come top scorer.

“Domenica affronteremo una grande squadra, tutti ricordiamo come è finita nello scontro d’andata: abbiamo il dente avvelenato e stiamo lavorando bene per provare a riscattarci davanti al nostro pubblico che spero venga numeroso a sostenerci. Siamo sereni e in un momento positivo affronteremo con la massima serietà la sfida di domenica”, dice il centrale Davide Liuzzi.

”Sarà un match duro, ma siamo pronti a combattere, la squadra sta molto bene e siamo con il morale alto per la nostra ultima vittoria: siamo certi che con Monza il nostro tifo ci spingerà a una grande prestazione”, commenta il centrale Jeff Jendryk.

