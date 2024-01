Volley B/M, Grottaglie ospita un’Afragola affamata di punti

Ripreso il percorso in campionato, dopo la pausa natalizia monstre della Serie B, schiantando il Turi in trasferta con un netto 0-3, per il Volley Club Grottaglie è tempo di riabbracciare il pubblico del Pala Campitelli, salutato l’ultima volta, a novembre.

Fiore e compagni hanno esteso ulteriormente il loro vantaggio sulle squadre inseguitrici, Galatone e Marigliano, garantendosi così un posto nella Coppa Italia. Ora mirano a concludere al meglio il girone di andata. Dall’altra parte della rete, Afragola è in cerca di punti fondamentali per la salvezza. I neopromossi campani hanno iniziato bene, ma successivamente hanno perso progressivamente slancio, trovandosi ora impantanati nella lotta per evitare la retrocessione.

La partita al Campitelli, che sarà diretta da Ayroldi e Tavano, avrà inizio alle ore 18:30. Questo confronto metterà di fronte due squadre con obiettivi di classifica diversi, rendendo fondamentale per il Grottaglie affrontare l’incontro con la giusta mentalità per evitare brutte sorprese da parte di Afragola.

Cancelli aperti dalle 17:30, l’ingresso sarà possibile mediante abbonamento o acquisto di biglietti direttamente all’ingresso.

