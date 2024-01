Volley C/F, Dinamo Molfetta-Vis Corato: sarà un match ‘caldo’

La Dinamo CAB Molfetta è pronta a rituffarsi in campionato dopo la convincente vittoria contro la Nelly Volley Barletta. Nella parte alta della classifica nulla è cambiato per le concomitanti vittorie di Asd Zest, Asem Volley e Citymda Amatori Bari, oltre che di quella delle ragazze in maglia arancio. Quattro vittorie con il medesimo risultato schiacciante di 3-0 contro le rispettive sfidanti.

Una di questa è la Polis Volley Corato, sconfitta dall’Amatori Volley e prossima avversaria della Dinamo. Domenica 21 gennaio alle ore 17 presso il Tensostatico Comunale di Coratola Dinamo CAB Molfetta affronterà la Polis Volley Corato per un match che si annuncia molto caldo. Insidiosa potrebbe essere la trasferta contro la compagine neroverde sebbene negli ultimi confronti tra le due formazioni ad avere la meglio è stata sempre la squadra guidata da coach Marzocca.

Durante la stagione passata fu la Dinamo a imporsi sulla Polis Volley in quel di Corato così come le ragazze arancio hanno avuto la meglio, qualche mese fa al Pala Poli, contro la formazione allenata da Annagrazia Matera sempre per tre set a zero.

Le prossime partite saranno importanti per la Dinamo per ben comprendere il possibile raggiungimento degli obiettivi, nonostante una stagione sin qui decisamente soddisfacente. In questo senso lo staff tecnico guidato da Marzocca e Sciancalepore sono continuamente a lavoro per migliorare la tenuta in campo delle ragazze. Tanto lavoro nelle sedute di allenamento, allo scopo di proseguire il percorso di crescita dell’intera squadra. Contro la Polis Volley Corato ci si aspetta proprio questo, nel tentativo di migliorare quella percentuale di errori che hanno condizionato anche la primissima fase del match contro le barlettane di domenica scorsa.

Quello ottenuto può essere considerato un punto di (ri)partenza, invece, per i ragazzi della Serie D Dinamo a cui domenica è mancato il giusto approccio alla gara senza però disdegnare quel carattere che ha permesso di riacciuffare gli avversari, cedendo soltanto nel quinto set. Sabato 20 gennaio alle ore 18 i ragazzi di Fabio D’Agostino affronteranno in trasferta l’Asem Bari presso la Palestra dell’Istituto “Majorana” di Bari.

