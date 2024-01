Volley A3/M, Bari alla ricerca della vittoria perduta

La Just British Bari è attesa dalla delicata sfida con la Leo Shoes Casarano sul taraflex del PalaCarbonara. Dopo aver sfiorato domenica scorsa l’impresa al palasport Allende di Fano, la squadra di coach Paolo Falabella vuole tornare a vincere nel girone Blu, a più di un mese dall’ultima affermazione stagionale ottenuta ai danni della QuantWare Napoli.

Scivolati in penultima posizione, capitan Longo e compagni non possono più commettere passi falsi. Nel derby servirà un’altra grande prestazione, analoga a quella sfoggiata contro la Smartsystem del tecnico pugliese Vincenzo Mastrangelo, per riscattare l’amara sconfitta rimediata nel match di andata al PalaCesari di Cutrofiano (3-1 il risultato finale) e strappare i tre punti in palio, di notevole importanza per la corsa salvezza.

Al momento sono sei le lunghezze di svantaggio dai salentini, che si apprestano a tornare in campo dopo tre settimane dall’importante successo casalingo ottenuto al tie-break contro l’Erm Group San Giustino (le ultime due gare contro la Banca Macerata e la Tim Montaggi Marcianise sono state rinviate per la partecipazione di Federico Miraglia al Torneo WEVZA con la Nazionale U20).

Si preannuncia, quindi, una partita molto equilibrata e combattuta, alla luce della ritrovata fiducia dei biancorossi e della recente serie positiva della squadra di mister Fabrizio Licchelli (quattro vittorie consecutive) che, con l’arrivo a dicembre dello schiacciatore Ludovico Giuliani (proveniente dall’Omi-Fer Palmi), ha raccolto undici punti su quindici disponibili.

“Fino alla fine della regular season affronteremo solo finali. E la gara contro la Leo Shoes Casarano rappresenta uno spartiacque della nostra stagione, un appuntamento cruciale da non sbagliare dinanzi al nostro pubblico – dichiara l’allenatore biancorosso Paolo Falabella -. Ci attende una partita molto difficile contro una squadra che fa della battuta float uno dei suoi punti di forza e che sbaglia poco nei momenti che contano. Dovremo essere bravi a cogliere tutte le occasioni che si presenteranno, continuando ad esprimere la bella pallavolo vista al Palas Allende di Fano. Questi tre punti sono fondamentali per la nostra corsa all’obiettivo salvezza. Daremo il massimo per conquistarli“.

Gli arbitri del match saranno Eleonora Candeloro ed Enrico Autuori. A partire dalle ore 17:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

INFO BIGLIETTI – I biglietti sono acquistabili online su TicketOne e al botteghino del PalaCarbonara, che domani, sabato 20 gennaio, aprirà al pubblico alle ore 16:00.

