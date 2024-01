Volley A2/M, Castellana cerca riscatto dopo due ko di fila

È l’attuale classifica del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile a raccontare e descrivere meglio di qualsiasi altro fattore l’importanza della sfida tra Bcc Tecbus Castellana Grotte e Abba Pineto, in programma sabato 20 gennaio 2024, con prima battuta alle ore 20,30, al Pala Grotte.

Da una parte della rete la formazione pugliese allenata da Simone Cruciani, al momento penultima con 9 punti. Dall’altra parte la compagine abruzzese, terz’ultima in classifica con 13 punti. A distanziare le due formazioni 4 punti che potrebbero dilatarsi o accorciarsi in maniera forse anche decisiva, quando ormai manca poco più di un terzo di calendario al termine della stagione.

Si gioca la quarta giornata di ritorno con la Bcc Tecbus chiamata al primo impegno casalingo del 2024, desiderosa di riscattare le ultime due sconfitte consecutive con Brescia e Reggio Emilia e intenzionata ad accorciare il distacco da Pineto. Sono 4 i punti conquistati dalla New Mater nelle ultime sette giornate, a fronte delle 9 sconfitte di fila rimediate da Pineto, che non vince dal 19 novembre scorso, in casa, con Porto Viro.

Da allora solo 3 punti, frutto di altrettanti ko al tie break con Ortona, a Grottazzolina e a Brescia. L’ultimo successo in trasferta di Pineto risale al 12 novembre ad Aversa, così come contro i campani è arrivata l’ultima vittoria interna del Castellana (lo scorso 7 dicembre). Incroci statistici e numeri che, però, mettono entrambe le squadre di fronte alla necessità di non sbagliare lo scontro diretto in una giornata di campionato in cui, peraltro, si affrontano anche le altre due squadre coinvolte nella lotta salvezza (Ortona e Aversa).

All’andata è finita 2-3 per la Bcc Tecbus, ma quelle che scenderanno in campo al Pala Grotte sono due squadre (in due condizioni fisiche e mentali) molto differenti rispetto ad inizio stagione. Soprattutto gli abruzzesi hanno cambiato molto (con il nuovo tecnico Cezar Douglas e gli innesti di Frac, Panciocco e Santangelo). Anche Castellana Grotte potrebbe far debuttare il greco Stylianos Tzioumakas, annunciato nei giorni scorsi e già a disposizione di coach Cruciani.

“Per noi si tratta di un impegno ovviamente importantissimo – ha commentato il direttore sportivo della New Mater Volley, Bruno De Mori – A Reggio Emilia non sono arrivati i punti che ci auguravamo e l’incrocio con Pineto diventa così un crocevia molto significativo. Stiamo lavorando bene in settimana, con un nuovo entusiasmo e ci auguriamo di tradurre tutto questo in campo con una prestazione positiva. Anche loro arriveranno qui in Puglia con grande determinazione. Sappiamo che la posizione di classifica quasi ci obbliga a muovere la nostra classifica, anche alla luce dei due difficili impegni che ci attendono in settimana (mercoledì 24 recupero della seconda giornata a Cantù e domenica 28 trasferta sul campo della capolista Grottazzolina, ndr). Inutile ribadire che il supporto del pubblico, in questa fase, può essere decisivo. I nostri tifosi sono stati straordinari finora e speriamo possano dimostrarci una volta di più grande attaccamento e grande unione di intenti”.

L’incontro sarà diretto da Denis Serafin di Motta di Livenza (Tv) e Stefano Nava di Monza. Possibile acquistare il ticket di ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 18,30. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author