Volley C/F, PM Potenza: altro impegno ad alto coefficiente di difficoltà

Altro impegno ad alto coefficiente di difficoltà per la PM Gruppo Macchia Potenza, che nel pomeriggio di sabato 20 gennaio, alle 19, ospita alla Palestra Caizzo la terza forza del Girone A, l’Asem Bari.

Le rossoblù guidate da coach Elena Ligrani e dal vice Gabriele Perna sono reduci dal ko di Trani dove sono uscite sconfitte per 3-1 in una gara in cui comunque le potentine non hanno demeritato al cospetto di una formazione ben attrezzata e che si trova in quinta posizione di classifica. Per capitan Di Camillo e compagne un altro match ad alta intensità contro le biancorosse dell’Asem che si presenteranno alla Caizzo per confermare il 3-0 dell’andata.

In casa rossoblù però c’è positività anche perché la squadra sta reagendo bene e sta dimostrando di potersi togliere qualche soddisfazione. “Giochiamo contro una squadra molto forte, ben organizzata in tutti i settori e terza in classifica – analizza coach Elena Ligrani -. Per noi quindi sarà una gara molto complicata, dobbiamo però sfruttare al meglio il vantaggio di giocare in casa, per noi in questo momento è fondamentale provare a fare punti”. L’appuntamento sarà diretto dagli arbitri Avallone e Santorufo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author