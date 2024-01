Volley B1/F, PPV Fasano di scena a Messina per un’altra super sfida

Ancora una super sfida per la Pantaleo Podio Volley Fasano che per l’ultima gara del girone di andata farà visita al Farmacia Schultze Messina. Match importante per le gialloblù di coach Paolo Totero ancor una volta impegnate contro una big del Girone E, e sempre alla ricerca di una prima vittoria importante che dia la giusta svolta a un campionato fin qui complicato.

Partita difficile quindi contro un team costruito per lottare ai vertici della classifica, ma alquanto incerto in questa prima fase del torneo. Domenica scorsa le ragazze di coach Alessandro Prestipino, sono incappate in una sconfitta nel derby tutto siciliano contro l’Energy System Catania. Una sconfitta che ha frenato le ambizioni di vertice della città dello stretto riequilibrando ancora una volta la vetta della classifica.

Sabato prossimo Valentina Barbolini e compagne troveranno alla Palestra Comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva un Farmacia Schultze Messina decisamente arrabbiato e pronto a ritrovare la marcia vincente. Roster messinese di eccelsa fattura tra le cui fila troviamo giocatrici del calibro di Geraldina Quiligotti (libero) Marcela Nielsen (schiacciatrice) Martina La Bianca (centrale) Martina Bertiglia (opposto) Federica Matrullo (schiacciatrice) Silvia Bilardi (centrale) e Alice De Luca (palleggiatrice). Sestetto molto temibile in grado di mettere in difficoltà qualsiasi formazione.

“È una di quelle partita difficili, ma allo stesso tempo molto affascinanti da giocare per tutte le squadre – afferma coach Totero –. Ancora una volta dobbiamo provare a buttare il cuore oltre l’ostacolo per trovare una vittoria che ci permetterebbe di svoltare anche in classifica. Ci prepariamo al meglio per questa gara con la speranza di raccogliere i meritati frutti del nostro lavoro”.

Fischio di inizio fissato per le ore 18:00 presso la Palestra Comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva (Messina) con la direzione dei signori Vincenzo Bruno e Alessio Bragato.

