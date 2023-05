Volley: Prisma Taranto, scelto il secondo allenatore

Antonello Andriani, pugliese classe 1996 di Gravina di Puglia, è il nuovo assistant coach di Vincenzo Mastrangelo.

Nato come scoutman, ha sviluppato moltissime esperienze cominciando dalla sua Puglia, raggiungendo poi coach Mastrangelo a Matera, dove hanno lavorato per tre stagioni dal 2012 al 2015 passando nel ruolo di secondo allenatore.

Dopo le esperienze in Basilicata, Antonello Andriani ha deciso di intraprendere una carriera all’estero: prima con la Nazionale Venezuelana, secondo di Vincenzo Nacci, poi con il team francese Chaumont diventando secondo allenatore di coach Prandi, con cui ha raggiunto recentemente la finale scudetto. Nel frattempo ha lavorato con diverse nazionali, quella ungherese, quella bulgara, allenata sempre da Prandi, infine con la Croazia con cui ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo a Orano, battendo proprio l’Italia in semifinale.

Oltre a questa, nel suo palmarés ci sono anche la vittoria del campionato 2016-17 e due Supercoppe nel 2017 e 2021 con la squadra francese di Chaumont.

“Con Chaumont sono cresciuto, ho imparato molto e sarò sempre grato al club francese con cui abbiamo effettuato un percorso di crescita esponenziale – dichiara Antonello Andriani -. Quando è arrivata la notizia che coach Mastrangelo potesse prendere in mano la squadra di Taranto, ci siamo sentiti ed è subito scattata la stessa intesa che avevamo anni fa, naturalmente ci eravamo sempre tenuti in buonj rapporti tutto questo tempo”.

”Tornare in Puglia è naturalmente l’occasione ideale, a due passi da casa, dopo l’esperienza conclusa a Matera – aggiunge Andriani -. In questi anni mi sono interfacciato con una realtà francese molto organizzata, con tanti pro e contro, ma molto diversa da quella italiana. Sono curioso di rituffarmi nella stagione, specialmente quella di Superlega, che arriverà prestissimo. Stiamo già programmando e organizzando il lavoro naturalmente, credo che potremo dire la nostra in questo campionato con elementi davvero importanti e diversi tra loro: sarà una bella sfida!”.

“Il percorso di crescita professionale di Andriani è piuttosto importante – sottolinea Vito Primavera, direttore generale della Prisma Taranto -. Dopo tanta gavetta in diverse realtà in tutto il mondo, ora ha una esperienza internazionale di alto livello molto utile per il nostro programma tecnico. Nello staff, e durante il lavoro in palestra, sarà un valido supporto al primo allenatore e a tutto il team grazie anche alle sue qualità umane e a competenze indiscusse”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp