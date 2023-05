Nardò-Barletta 2-0, le voci dei protagonisti

NARDÒ – Il Nardò batte 2-0 il Barletta nella semifinale playoff del girone H di Serie D. Per i granata si aprono le porte della finale, da giocare in casa della Cavese, che invece ha battuto il Casarano. Gioia e soddisfazione per i salentini, che hanno fatto valere un predominio tattico e agonistico per larghi tratti della gara.

Delusione in casa Barletta, con oltre mille tifosi al seguito che hanno comunque applaudito i biancorossi a fine partita. Prestazione nel complesso deludente, ma con la dirigenza che già guarda alle questioni societarie e di ripescaggio.

