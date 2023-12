È tempo di trasferta per la Gioiella Prisma Taranto, che alle 16.30 di domenica 17 dicembre sarà di scena a Milano per sfidare l’Allianz Powervolley.

I meneghini, dopo un’iniziale partenza con il freno a mano anche a causa di infortuni (Porro assente per la prima parte di stagione, ora recuperato), stanno lentamente tornando in forma nonostante nell’ultima trasferta di Verona abbiano perso al tie break. Finora hanno ottenuto 4 vittorie e 5 sconfitte, e si trovano al settimo posto con 14 punti in classifica. Inoltre, in Cev cup hanno battuto 3-0 i Greci del Paok Salonicco in Sardegna.

”Sappiamo bene che Milano è una squadra molto forte e ben organizzata, ma da parte nostra stiamo prendendo sempre più consapevolezza e continuando in questa direzione potremo ottenere bei risultati. Per quanto mi riguarda, è molto bello tornare a Milano perché è la città dove ho gli amici storici e la famiglia: sarà una emozione tornare a giocare nel palazzetto che mi ha “lanciato” in Superlega”, ha dichiarato Federico Bonacchi.

