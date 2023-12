Volley A2/M, Castellana accoglie un Ravenna in salute

Penultima gara interna del girone di andata per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Domenica 17 dicembre, con prima battuta alle ore 18, per un match valido per la 12a Giornata del torneo, al Pala Grotte di Castellana, arriva la Consar Ravenna, formazione che attualmente occupa la quarta posizione in classifica.

È in un momento di forma importante la compagine allenata da Bonitta, che nelle ultime sei giornate ha vinto cinque volte e ha perso punti solo con la capolista Grottazzolina (sconfitta esterna) e con la vice capolista Prata di Pordenone (vittoria interna al tie break). Dall’altra parte, una Bcc Tecbus che ha alternato due battute di arresto consecutive in trasferta (con prestazioni sottotono a Santa Croce e Prata di Pordenone) alla prima vittoria interna stagionale (nel turno infrasettimanale con Aversa).

All’orizzonte di entrambe le squadre le ultime due partite del girone di andata, cammino che riveste particolare significato soprattutto per la formazione pugliese allenata da coach Simone Cruciani chiamata ad accorciare la classifica verso la quota salvezza (attualmente distante cinque lunghezze).

A commentare la vigilia della partita con Ravenna, Bruno De Mori, direttore sportivo della New Mater Volley: “Dobbiamo ripartire dal Pala Grotte per una partita molto difficile. Loro sono in un ottimo momento di forma e hanno quella serenità che permette di giocare al massimo delle proprie capacità. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, isolarci dalla situazione di classifica e pensare gara dopo gara a finire questo girone di andata raccogliendo più punti possibili”.

Smaltiti in settimana alcuni problemi fisici che hanno rallentato la Bcc Tecbus anche nell’ultima trasferta di Ortona: “Abbiamo risolto le difficoltà più importanti legate all’infermeria. Non siamo al massimo, ma ci auguriamo di poter giocare tutte le carte a nostra disposizione. La classifica si è allungata e, quindi, è il momento giusto per dare il massimo di noi stessi”.

Sono dieci i precedenti ufficiali tra New Mater e Ravenna: in totale quattro le vittorie pugliesi, sei quelle emiliane. Il primo confronto risale alla stagione 2009/2010. Quattro le sfide in serie A2 con un bilancio attualmente in parità (nella scorsa stagione entrambe le sfide furono vinte da Ravenna). A queste si aggiungono le sei partite giocate tra serie A1 e Superlega tra il 2012 e il 2018. Al Pala Grotte Castellana Grotte e Ravenna si sono affrontate cinque volte con gli ultimi tre incroci vinti tutti dal club ravennate.

L’incontro sarà diretto da Giuseppe De Simeis e Stefano Chiriatti, entrambi di Lecce. Possibile acquistare il ticket di ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 16.

