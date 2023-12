Volley, a Grottaglie arriva il Club Italia allargato

Appuntamento importante per il CQR maschile pugliese da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, arriva a Grottaglie il “Club Italia allargato”, progetto della Federazione Italiana Pallavolo che ha l’obiettivo di conoscere da vicino i giovanissimi più promettenti del territorio.

41 gli atleti pugliesi, nati negli anni 2008 e 2009, convocati per i tre giorni di lavoro agli ordini dei tecnici del Settore Nazionali, con un gruppo che lavorerà per le tre giornate intere, e altri tre gruppi di atleti che si alterneranno nei tre giorni di raduno provenienti da tutte le province pugliesi.

Sarà il Pala Campitelli di Grottaglie a fare da cornice a questo appuntamento, il settimo del giro d’Italia che porterà fino all’ultimo incontro, in programma ad aprile, ad aver effettuato il giro di tutte le regioni. Annunciata la presenza del Direttore Tecnico del settore giovanile maschile, nonchè Commissario Tecnico della nazionale campione del Mondo Ferdinando De Giorgi, e quella del Coordinatore Tecnico del Settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza.

Nell’ambito del Progetto “Club Italia Allargato”, gli atleti in elenco parteciperanno al raduno che avrà luogo a Grottaglie presso il Palazzetto “Campitelli” in via Campobasso a Grottaglie (TA)

– Dalle 9.30 di lunedì 18 dicembre alle 18.30 mercoledì 20 dicembre

1. ARIZZI Valerio (2009, MATER VOLLEY)

2. CARUSO Bartolomeo (2008, MOLFETTA)

3. CICERELLO Leonardo (2008, M.B.VOLLEY RUFFANO)

4. COSA Christian (2008, POLISPORTIVA FRASCOLLA)

5. D’AMATO Giorgio (2008, TERLIZZI)

6. MARZO Gianmarco (2008, LECCE VOLLEY)

7. PICCHI Matteo (2008, MATER VOLLEY)

8. RIVELA Giacomo (2008, LECCE VOLLEY)

9. ROMANELLI Simone (2008, POLISPORTIVA M. BARI)

10. STELLA Simone (2008, VIBROTEK VOLLEY)

– Dalle 9.30 alle 18.30 di lunedì 18 dicembre

1. ANOJOE Martin Luigi (2008, VIRTUS TRICASE)

2. CANDITO Francesco (2008, VOLLEY AMORE STERNATIA)

3. CIULLO Christian (2009, CASARANO VOLLEY)

4. CORCIULO Luigi (2008, CASARANO VOLLEY)

5. D’AMICO Matteo (2008, LECCE VOLLEY)

6. GIANNOTTA Edoardo (2008, SHOWY BOYS GALATINA)

7. GUERRIERI Matteo (2008, MATERDOMINI)

8. MUSCATELLO Andrea (2008, POLISP. OTRANTO)

9. PRESTE Andrea (2009, SHOWY BOYS GALATINA)

10. SERRA Filippo (2008, SHOWY BOYS GALATINA)

11. ZEZZA Riccardo (2008, MB VOLLEY RUFFANO)

– Dalle 9.30 alle 18.30 di martedì 19 dicembre

1. BIANCO Leonardo (2008, SAVA FOR VOLLEY)

2. CURTO Francesco (2009, VOLLEY SAN LORENZO)

3. ERRICO Stefano (2008, VOLLEY CLUB GROTTAGLIE)

4. FRASCELLA Samuel (2008, VIBROTEK DRIBBLING)

5. GAROFALO Matteo (2008, SCUOLA PALLAVOLO SAN VITO)

6. MALVASO Angelo (2008, VIBROTEK DRIBBLING)

7. NAPOLITANO Roberto (2009, PALLAVOLO MARTINA)

8. NIGRO Andrea (2008, SAVA FOR VOLLEY)

9. RAFFONE Lorenzo (2008, VOLLEY CLUB GROTTAGLIE)

10. SCORRANO Leonardo (2008, VOLLEY CLUB GROTTAGLIE)

– Dalle 9.30 alle 18.30 di mercoledì 20 dicembre

1. ABBINANTE Antonio (2009, ALTAMURA)

2. CAPODIFERRO Luca (2008, MATERDOMINI)

3. CARBOTTI Matteo (2008, MATERDOMINI)

4. DE BERNARDIS Gabriele (2009, MODUGNO VOLLEY)

5. DI COSTE Jacopo (2000, MATERDOMINI)

6. GUERRIERI Matteo (2008, MATERDOMINI)

7. LASORSA Mattia (2008, MATERDOMINI)

8. PEREZ URBAEZ Andrew (2008, MATERDOMINI)

9. PIERRO Giuseppe (2009, SCUOLA PALL. TERLIZZI)

10. PORRELLI Giuseppe (2008, NOHA VOLLEY)

11. VALERIO Luca (2009, SCUOLA PALL. TERLIZZI)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp