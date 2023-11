Volley: Prisma Taranto cerca con Padova la prima vittoria stagionale

Dopo aver sfiorato l’impresa a Trento portando il match al tiebreak, i rossoblù tornano al PalaMazzola con 1 punto e la consapevolezza di poter dare del concreto filo da torcere a chiunque.

Ma i ragazzi della Prisma Taranto non si accontentano, vogliono il bottino pieno nella sfida delle 17.00 di domenica 5 novembre con Padova, dove milita l’ex capitano degli ionici Marco Falaschi, regista schierato in diagonale con il portoricano Gabi Garcia, approdato a in Veneto dopo la stagione a Civitanova. Al centro, coach Cuttini nell’ultimo match perso con la Lube ha schierato Crosato e l’olandese Plak, già visto e apprezzato durante l’ultimo europeo, in posto 4 Gardini e Cardenas, libero Guzzo e il giapponese Tanigushi.

I patavini sono stati battuti nella prima giornata da Piacenza e poi dalla Lube con due sonori 3-0, pertanto saranno in cerca di riscatto al PalaMazzola, considerando che la squadra veneta è da sempre una diretta concorrente degli ionici.

Per questo motivo, l’ambiente Prisma è pronto e carico: dopo aver messo in seria difficoltà i trentini, i rossoblu sono ancor più determinati e alla ricerca della prima vittoria stagionale. Gli ionici hanno già incontrato Padova nel torneo pre season si Gubbio, battendoli 3-0, quando ancora la Gioiella Prisma non disponeva di tutti i suoi effettivi, tra cui il centrale Jeff Jendryk.

La presenta proprio il centrale Jendryk, che ha dimostrato insieme al suo connazionale Russell nelle prime due partite una carica e ottimismo da leader, con ottimi risultati sul campo: “Partita molto importante per noi, cerchiamo con determinazione la prima vittoria. Ci aspettiamo un match duro, dovremo lottare punto su punto. Avremo bisogno di tutto il calore dei nostri tifosi affinché ci aiutino a vincere. Abbiamo lavorato sodo e non vediamo l’ora di mettere sul campo le nostre capacità”.

Ex di giornata: Marco Falaschi, a Taranto dal 2021 al 2023.

Arbitri dell’incontro: Stefano Caretti e Alessandro Cerra.

Match in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv, fischio d’inizio alle 17 al PalaMazzola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp