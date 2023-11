Volley B/M: Grottaglie, big match con Gioia per rimanere in vetta

Tempo di grande sfida per il Volley Club Grottaglie capolista, che dovrà difendere il primo posto in classifica nella trasferta di Gioia del Colle, in quello che si preannuncia il match più atteso del weekend nel Girone H del campionato di Serie B.

Ad attendere i granata di Giosa ci sarà la NVG Joy Volley, squadra che fin da inizio stagione viene considerata dagli addetti ai lavori fra i roster meglio costruiti per il salto di categoria dopo una notevole campagna acquisti che ha portato a Gioia del Colle tanti giocatori di grande spessore. La compagine di Castellaneta è reduce dal primo stop stagionale, subito contro Galatone, ma insegue il Volley Club a una sola lunghezza di distanza in classifica e spera nella spinta del Pala Capurso per effettuare il sorpasso.

Dal canto suo, il Grottaglie vuole proseguire nella corsa da apripista e continuare il suo cammino da imbattuto, sull’onda dell’incredibile vittoria in rimonta sul Leverano dello scorso weekend: nell’ambiente della Città delle Ceramiche, però, non c’è alcuna volontà di cullarsi per l’attuale primato in classifica e si guarda alla partita con fiducia ma restando con i piedi per terra.

Una sfida mai banale quella fra Gioia e Grottaglie, che negli anni è sempre stata sinonimo di spettacolo e colpi di scena: proprio a Gioia del Colle, nella scorsa stagione, il Volley Club ha strappato il pass per i Playoff 22-23, al termine di una vittoria mozzafiato al tie break.

Quest’anno incroci importanti con due ex della partita: il libero grottagliese Susco e, soprattutto, Cazzaniga, al primo incontro con la Joy Volley da avversario dopo diverse stagioni in cui è stato il principale terminale offensivo della squadra gioiese. Arbitreranno l’incontro Citro e Mancuso. Fischio d’inizio ore 18. Ingresso gratuito

