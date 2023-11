Volley C/F: Sconfitta preventivata per la PM Potenza

Sconfitta preventivata per la PM Gruppo Macchia Potenza che torna a mani vuote dal confronto con la temibile Asem Bari, una delle formazioni più quotate del girone A per il salto di categoria. Il sestetto guidato da coach Stefano Zangheri cede il passo per 3-0 trovando spazio solo nel terzo set quando la gara era già indirizzata.

Nel primo set netta affermazione delle padrone di casa che dettano il ritmo della gara imponendosi sul 25-12. Nel secondo parziale il copione non cambia con la Gruppo Macchia che deve accettare il verdetto inflitto dall’Asem e andare al cambio dopo un netto 25-8. Nel terzo set Di Camillo e compagne giocano con meno pressioni e più libertà ed è qui che le ragazze di coach Zangheri riescono ad esprimersi meglio mettendo a terra punti pesanti e tenendo testa all’Asem che però riesce a dare la zampata decisiva e chiudere sul definitivo 25-22 che chiude il match.

Settimana prossima le rossoblù tornano tra le mura amiche della Palestra Caizzo, sabato 11 novembre contro Nelly Volley Barletta.

