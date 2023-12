Volley, Prisma Taranto: Bongiovanni tra Travica e la ‘cessione’ di De Haro

Presidente Bongiovanni, quali sono le impressioni dopo la partita di domenica con Civitanova e dopo l’intervento di mister Travica?

“Siamo molto soddisfatti per la prestazione, abbiamo tenuto testa alla Lube per tutta la gara sfiorando la vittoria finale. In settimana abbiamo notato un cambio di ritmo in allenamento anche con esercizi di tecnica individuale. Sicuramente Travica ha dato una forte iniezione di fiducia a tutto il gruppo squadra. È un tecnico carismatico e competente, pronto e con un grande tempismo nella fase di gioco, sa spiegarsi al gruppo ed esprimersi al meglio durante i time out. Abbiamo cercato un coach che avesse queste qualità e siamo certi di essere riusciti a portare a Taranto un ottimo tecnico per crescere ancora come squadra”.

C’è stata una svolta tecnica anche in regia, lo spagnolo De Haro ha disputato un’ottima gara, cosa ci può dire sulle voci recenti di mercato che lo vogliono in partenza verso altri club?

“Smentiamo una cessione di Trinidad De Haro. Non abbiamo ricevuto richieste da altri club per il nostro atleta, sono solo voci prive di fondamento. Se qualche fantasioso vuole apparire con tali rumours, non sono problemi che riguardano squadra e società. Il gruppo cresce giorno dopo giorno e auspichiamo di trovare presto la nostra prima vittoria stagionale”.

