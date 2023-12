Volley B1/F, PPV Fasano ospita l’imbattuta Catania

La Pantaleo Podio Volley Fasano torna al Salvemini per un altro match clou di questo girone di andata. Sarà l’Energy System Catania a sfidare le gialloblu del presidente Renzo Abete reduci dalla sconfitta in quel di Arzano al termine di una gara molto avvincente, persa dopo il solito tie-break.

Impegno complicato per le ragazze di coach Paolo Totero ancora una volta impegnate contro una squadra costruita per il salto di categoria e attualmente unica imbattuta nelle prime sei gare disputate in questo avvio di stagione. Un’Energy System attualmente seconda forza del campionato alle spalle dell’Arzano con una gara in meno e con due sole partite vinte al tie-break.

Un ruolino di marcia di altissimo livello quindi allenata da coach Antonio Jiménez Armas in grado sino ad oggi di confermare le aspettative della vigilia: favorita numero uno per il salto di categoria. Roster di alto profilo quello siciliano, formato di atlete di riprovata esperienza come l’opposto Irene Botarelli, la centrale Fulvia Gridelli e la schiacciatrice Linda Giugovaz. Atlete di categoria superiore in grado di cambiar volto alle gare in qualsiasi momento.

”Anche in questo caso ci servirà la partita perfetta contro un avversario completo in tutti i ruoli – afferma coach Paolo Totero -. Sono un grande team costruito per tentare la scalata alla serie A2 e sino a oggi stanno dimostrando di poter mettere tutti alle corde. Noi dobbiamo cercare di ridurre al minimo la percentuale di errori che commettiamo durante le gare, sfruttando qualsiasi errore che possano commettere le nostre avversarie. Non sarà una partita facile ma con l’auto del nostro pubblico sono sicuro che ci giocheremo le nostre carte alla pari”.

Start alle ore 17:00 presso il palestrone Salvemini di Fasano con la direzione dei signori Alberto Mancuso e Marco De Orchi.

