Volley B/M, Grottaglie ospita Modugno per l’ultima casalinga del 2023

Otto vittorie in altrettante sfide sono un bottino importante per il Volley Club Grottaglie atteso dalla gara interna contro la Delight Volley Modugno, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.

Il Volley Club Grottaglie chiuderà la sua annata dinanzi al proprio pubblico, prima della sfida esterna contro il Ruffano e del turno di riposo che coincide con l’ultima giornata del 2023.

Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta interna contro il Galatone, atavico rivale del Volley Club, con una prestazione molto positiva seppur non fruttifera in termini di classifica. Al Campitelli il Grottaglie vuole dare continuità ai suoi risultati cancellando il mezzo passo falso fatto contro il Leverano, sconfitto solo al tie break. In classifica, alla vigilia, il Grottaglie conserva quattro lunghezze di vantaggio sul Galatone secondo e sei sul Gioia terzo.

La gara, fischio di inizio alle 18:30, sarà diretta dalle Signore Bianchi e Notaro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp