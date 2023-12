Volley A3/M, Just British Bari: il tour de force comincia dalla Campania

La Just British Bari sarà di scena al palazzetto dello sport di Casagiove per la sfida contro la Tim Montaggi Marcianise. La trasferta segna l’inizio di una serie di gare da non sbagliare in casa biancorossa (mercoledì 6 dicembre al PalaCarbonara con la Rinascita Lagonegro, a seguire, domenica 10 dicembre al PalaRizza con l’Avimecc Modica) per proseguire la scalata in classifica e rilanciarsi prepotentemente ai piani alti del girone Blu.

L’ultimo posto occupato dalla compagine campana non deve assolutamente trarre in inganno. Seppur reduce da tre sconfitte consecutive (rimediate contro San Giustino, Modica e Lecce), in questa prima parte di stagione la squadra di mister Vincenzo Nacci è riuscita a strappare un punto sia all’OmiFer Palmi che alla Rinascita Lagonegro e ad imporsi in tre set sulla Leo Shoes Casarano.

L’approccio alla gara, quindi, sarà fondamentale per contenere la voglia di riscatto degli avversari che, sostenuti dal proprio pubblico e guidati dal regista Manuel Alfieri e dallo schiacciatore Mirco Dalmonte, proveranno, ancora una volta, ad invertire la rotta in campionato.

Nel sestetto di partenza dei marcianisani ci sarà spazio, con ogni probabilità, per Federico Compagnoni come opposto, per Gavino Vetrano e Riccardo Ballan al centro, per Giovanni Pascucci in posto 4 e, infine, per Mattia Cereda nel ruolo di libero.

“Le ultime due vittorie ci hanno dato sicurezza e consapevolezza dei nostri mezzi – le parole di Mario Sportelli, MVP dell’ultima gara vinta dalla Just British contro la Shedirpharma Sorrento -. I passi in avanti compiuti dalla squadra sono il frutto del grande lavoro svolto in allenamento. Ci siamo preparati bene anche alla gara di domani, una sfida delicata da affrontare con la dovuta attenzione e concentrazione. Dal canto nostro, vogliamo continuare la nostra corsa nel girone Blu. Domani faremo del nostro meglio per portare a casa l’intera posta in palio“.

Gli arbitri dell’incontro saranno Fabio Scarfò e Roberto Guarnieri. Domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

