Volley, la Prisma Taranto sogna la rivincita con Civitanova

Domenica 11 febbraio, alle 18.00, la Prisma Taranto affronta al PalaMazzola Civitanova, che ha recentemente conquistato il quarto posto in classifica, superando Modena nell’ultimo turno di campionato.

La Gioiella punta a una prestazione concreta e convincente per riscattare la sconfitta nell’ultimo scontro con Cisterna. Tuttavia, non è solo una questione di prestazioni, ma anche di accumulare punti salvezza per evitare rischi nelle prossime cinque partite, che rappresentano la strada verso l’obiettivo finale.

La sfida si preannuncia intensa, Taranto è desiderosa di lottare con qualsiasi avversario iniziando proprio da Civitanova. Nell’ultimo incontro con Modena, i marchigiani si sono schierati con un lineup impressionante: il veterano argentino De Cecco e il potente Lagumdzija in regia. Il giovane Nikolov ha brillato come miglior giocatore affiancato da Bottolo e con il supporto del libero Balaso.

Il precedente match tra le due squadre è stato come un’epica battaglia all’Eurosuole Forum di Civitanova, con la Gioiella che ha sfiorato la vittoria, ma alla fine ha ceduto al tie break. Gargiulo, Russell e Gutierrez si sono distinti con prestazioni notevoli, mentre De Haro ha orchestrato schemi brillanti. La Gioiella ha dimostrato la sua forza, uscendo a testa alta dal confronto.

Ora, con il desiderio di rivincita, la Gioiella è pronta a affrontare la Lube Cucine Civitanova in un altro capitolo della loro emozionante rivalità.

“La Lube è una squadra di grande qualità con giocatori eccellenti, quindi sarà una partita difficile. Ha giocatori forti tra i titolari e anche tra le riserve, dovremo saper controllare la loro pressione al servizio e spingere in questo fondamentale servizio per tenerli fuori dal sistema e rendere il gioco più semplice per noi per poter competere. All’andata, con la Lube abbiamo giocato davvero bene: se riusciamo a ricordare quella sensazione giocando in maniera costante come abbiamo fatto lì, speriamo di poter guadagnare qualche punto da questa partita”.

Arbitri dell’incontro: Stefano Caretti e Antonella Verrascina. Ex di giornata: Larizza a Taranto nella stagione 2022-23.

