Volley B/M, Santo Bracci è il nuovo opposto di Turi

Importante e prezioso arrivo in casa biancazzurra con l’ingaggio dello schiacciatore Santo Buracci. Classe 1986, 198 cm, l’opposto va a completare la casella dei “posto 2” a disposizione di mister Spinelli che in questa prima parte di stagione ha potuto contare solo su Fortunato, reparto restato incompleto per una defezione alla vigilia di inizio stagione. Indosserà la maglia numero 18.

Atleta di origini calabresi ma di adozione salentina, è reduce dal campionato di B dello scorso anno con la maglia del Galatina. Esperienza ed affidabilità maturata a Corigliano (A2 2005/2006) e in A3 con la maglia dell’Efficenza Galatina nel biennio ‘20-’21 e ‘21-’22 ma anche nella lunga militanza in diverse piazze di B2 come Molfetta, Meta, Gela, Tricase, Torricella, Paola, di B1 e B a Galatina.

Una freccia in più, una soluzione in più per il roster del presidente D’Aprile e del d.g. Marotta chiamato ad invertire la rotta nell’arduo compito della risalita in classifica.

Benvenuto in biancoazzurro Santo!

