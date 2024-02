Regional Day, quaranta atleti visionati in Puglia

Quasi quaranta giovani atleti sono stati valutati durante la giornata del Regional Day svoltasi domenica a Castellana Grotte, sotto l’occhio attento dei tecnici nazionali Vincenzo Fanizza, coordinatore del settore giovanile maschile FIPAV, e Luca Leoni, allenatore della nazionale U17. L’evento segna l’inizio del percorso verso il Trofeo delle Regioni in Calabria, con tappe a Trebisacce, Spezzano Albanese, Corigliano-Rossano e Sibari.

Le prossime settimane saranno cruciali per la formazione della selezione regionale maschile, come dichiarato dal selezionatore Giovanni Stomeo. Il Regional Day ha offerto non solo un’analisi fisica e tecnica, ma anche l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del settore nazionale.

Fanizza sottolinea l’impegno intenso della Federazione Italiana Pallavolo in tutto il territorio nazionale, con Club Italia allargato e Regional Day che coinvolgono i tecnici nazionali. Fanizza commenta: “Stiamo facendo un lavoro importante su tutto il territorio nazionale, cercando di migliorare situazioni di difficoltà. Sarà un 2024 significativo con gli Europei U22 a luglio, la qualificazione con l’U18, il Mondiale U17 e l’Europeo U20. Sono convinto che faremo bene. Nel Regional Day in Puglia ho visto cose interessanti, c’è tanta voglia di fare in questa regione”.

