Volley, C/M, Turi si prepara al derby con Materdomini

Dopo essere stati spettatori nel secondo turno del girone B i biancoazzurri tornano in campo per la prima trasferta stagionale, la più vicina, quella nella città delle grotte.

A casa Mater andrà in scena un classico del volley pugliese, spesso giocato in serie B, il derby tra il Turi e la società amica della Materdomini Castellana Grotte, due compagini legate da sempre da un solido legame.

Archiviato il primo successo stagionale contro il Galatina, Matheus e compagni sono attesi da un match delicato contro i giovani dell’accademia gialloblù guidati da mister Farella, protagonisti nella prossima primavera/estate delle finali nazionali under 19. Squadra pimpante, grintosa ed in grado di impensierire chiunque grazie alla verve giovanile del gruppo e alla propria voglia di sgomitare al cospetto di gente più esperta e navigata. Non tragga in inganno il risultato rimediato lo scorso week end sul campo dello Squinzano (3-0 per i leccesi) non affatto scontato ne agevole.

Un match da non sottovalutare e da affrontare con la giusta determinazione per i biancoazzurri di mister Girolamo.

Appuntamento con il primo servizio fissato alle ore 18:30 di sabato 9 novembre sul parquet di Casa Mater presso la palestra “IISS Consoli-Pinto” di Castellana Grotte.

