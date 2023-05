Volley C/M: Playoff, Cus Bari vince la prima gara e ci crede

Domenica 14 maggio al PalaCus di Bari si è disputata la Gara 1 dei Play Off del campionato di Pallavolo maschile di serie C, che ha visto difronte il Cus Bari, vincitore del girone A e il Virtus Tricase primo del girone B e che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 3-1.

A caratterizzare la partita è stata certamente la presenza dei tifosi, accorsi numerosi per sostenere le due squadre. I salentini non si sono fatti spaventare da pioggia e distanza e in più di 50 hanno occupato gli spalti del palazzetto barese.

Particolarmente caloroso è stato il sostegno dei tifosi biancorossi, rispettosi degli ospiti. Con una cornice simile era ovvio che nessuna delle due formazioni volesse sfigurare e così l’inizio della partita non ha visto particolari accelerazioni.

Nel primo set le squadre si sono studiate, gestendo la gara punto a punto; due errori dei biancorossi nella fase finale sono stati fatali, decretando il 23/25 a favore degli ospiti. Nella ripresa, il Cus Bari è stato più deciso e cinico e si è affermato sull’avversario nel set 2 e 3. Il quarto set è sembrato inizialmente a favore dei padroni di casa, che sono riusciti a portarsi a +8 ma sul finale, complice qualche errore di troppo dei cussini, i ragazzi della Virtus sono stati in grado di recuperare portandosi sul 22/21. Ma il time-out chiamato da mister Mancini ha decisamente fatto riprendere i cussini, che ritornati in campo hanno chiuso la gara a loro favore.

“Adesso il nostro sogno sembra diventare realtà – ha commentato l’attaccante centrale biancorosso Michele Paradiso -. Piedi a terra però perchè abbiamo un avversario di grande esperienza e di tutto rispetto, con individualità importanti. A Tricase non sarà affatto facile. C’è da lavorare duro in questa settimana se vogliamo guadagnare la promozione tanto ambita”.

La gara 2 si svolgerà sabato 20 maggio alle 20; gara 2 si disputerà infatti a Tricase. Se il Cus Bari dovesse vincere si qualificherebbe direttamente in serie B. In caso di sconfitta si giocherà “la bella” la settimana successiva a Bari.

