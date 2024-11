Volley C/F, Turi vince ancora: terzo successo di fila

La Farmacia Mastrolonardo Turi conquista il terzo successo consecutivo, vincendo contro la Dinamo Cab Molfetta per 2 a 3 (25-22/16-25/5-25/25-20/13-15) in una battaglia durata oltre due ore. Dopo la vittoria della scorsa settimana a Cerignola, il Turi continua a dominare in trasferta, mantenendosi nei piani alti della classifica del Campionato Nazionale di Serie C femminile.

Guidato da mister Cosimo Meuli, il Turi ha affrontato il match senza Alejandra Rodriguez, Miriana Pernice e Roberta Sportelli. La squadra ha schierato Francesca Pellegrini come palleggiatrice, Monica Marigliano opposta, Angelica Tritto e Paola Schena come schiacciatrici, Francesca Cont e Linda Di Carlo al centro, con Ivana Cazzetta nel ruolo di libero.

Dopo un primo set equilibrato e perso sul finale, il Turi ha reagito con forza, dominando il secondo e il terzo set grazie a un servizio incisivo che ha destabilizzato la ricezione avversaria. Tuttavia, la Dinamo Cab Molfetta è riuscita a recuperare nel quarto set, prolungando la gara al tie-break. Nel set decisivo, un mini vantaggio di 6-8 ha permesso alle ospiti di chiudere il match al secondo match point grazie a un attacco di Angelica Tritto, top scorer della partita.

Sabato Scontro Casalingo con Corato

Dopo due trasferte, il Turi tornerà a giocare in casa sabato alle 18:30, affrontando la Polis Volley Corato. Il Corato arriva con soli 3 punti in classifica e potrebbe rappresentare un’opportunità per la squadra di Domenico D’Aprile di centrare la quarta vittoria consecutiva e rimanere tra le prime posizioni.

Classifica: Capurso 12, Terlizzi 11, Amatori Bari 10, Farmacia Mastrolonardo Turi 9, Asem Bari 9, Don Milani Bari 9, Trani 6, Cerignola 4, Molfetta 4, Primadonna Bari 3, Corato 3, Acquaviva 3, Barletta 1, Casamassima 0.

