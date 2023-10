Volley C/F: PM Potenza, Orlando ‘Voglio una squadra coraggiosa’

Secondo impegno stagionale per la PM Gruppo Macchia Potenza attesa sabato 21 ottobre a Bari in casa della Volley’s Aegles. La formazione di coach Marco Orlando è reduce dal ko interno con Molfetta dove comunque si era visto qualcosa di positivo. “Abbiamo analizzato la gara giocata con l’ottimo Molfetta cercando di fare tesoro delle cose buone fatte e lavorando su ciò che non abbiamo eseguito correttamente, la squadra ha tanti margini di crescita e questo ci stimola a fare bene, con impegno e costanza. Le ragazze, soprattutto i nuovi innesti, stanno assolutamente prendendo consapevolezza del difficilissimo campionato che sosteniamo migliorando costantemente, soprattutto nell’approccio al lavoro”, spiega coach Marco Orlando.

Sulla strada della PM Gruppo Macchia c’è la Volley’s Eagles che Orlando descrive così: “E’ un avversario che conosciamo, la prima partita persa fuori casa con Don Milani non deve ingannare, abbiamo studiato la gara e hanno fatto molte cose buone, inoltre siamo consapevoli del valore che questa squadra ha tra le “mura amiche”, e della difficoltà del campo gara”.

Il tecnico potentino chiede il massimo dalle proprie ragazze: “Chiedo una prova di maturità alle mie ragazze: voglio vedere spensieratezza e bel gioco, mettendo in campo i correttivi su chi stiamo lavorando. Desidero una mentalità vincente e un approccio coraggioso, con la consapevolezza che la formula del campionato ci impone di avere un approccio “adulto” in ogni partita e in ogni occasione che ci consenta di giocare e provare a fare punti”. La gara prenderà il via sabato 21 ottobre alle 19 presso la Palestra dell’Istituto Margherita di Bari sotto la direzione di gara dei signori Coscia e Amato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp