Volley A2/F: Just British Bari cerca il riscatto alla prima casalinga

Vigilia di campionato per la Just British Bari, attesa dal debutto stagionale al PalaCarbonara con la Plus Volleyball Sabaudia dell’ex Paul Ferenciac.

Smaltita l’amarezza per la prima sconfitta nel girone Blu incassata per mano della Banca Macerata al termine di un combattutissimo quarto set (39-37, set più lungo della storia della serie A3), la compagine biancorossa punta al pronto riscatto davanti al proprio pubblico.

Non sarà un’impresa facile battere la squadra di coach Leondino Giombini che, nella gara di esordio al PalaVitaletti, ha tenuto testa alla Shedirpharma Sorrento, arrendendosi solo al quinto set, il più lungo di sempre (46 minuti) in tutte le categorie, sul punteggio di 25-27.

Nella gara di sabato 21 ottobre, che vedrà contrapposti i due fratelli Catinelli Guglielminetti (entrambi palleggiatori; Dario è anche uno degli ex dell’incontro), tra le file gialloblù si candidano nuovamente a essere protagonisti l’opposto Samuel Onwuelo (lo scorso anno a Tuscania) e lo schiacciatore Jakub Urbanowicz (reduce dalla stagione in A2 con la maglia della Cave del Sole Lagonegro), autori rispettivamente di 31 e 22 sigilli nella prima uscita stagionale.

A contendere poi l’intera posta in palio a capitan Paoletti e compagni ci saranno, con ogni probabilità, Paul Ferenciac in posto 4, Francesco Andriola e Federico Mazza al centro e, infine, Andrea Rondinoni nel ruolo di libero.

“Siamo carichi e motivati per questa prima gara davanti al nostro pubblico – dichiara il centrale biancorosso Lorenzo Pasquali -. Vogliamo riscattare subito la prima sconfitta stagionale. Per riuscirci sarà fondamentale approcciare bene la partita. Siamo consapevoli di affrontare una squadra ostica che, fra le mura amiche del PalaVitaletti, domenica è riuscita a dare filo da torcere a Sorrento, una delle big di questo girone. Dovremo prestare la massima attenzione su ogni pallone e, alla luce dell’ottimo lavoro svolto in settimana, non ripetere gli errori commessi a Macerata – conclude -. Mi aspetto un PalaCarbonara gremito in ogni ordine di posto. Il sostegno dei nostri tifosi sarà importante per la conquista dei tre punti“.

Ad arbitrare l’incontro sarà Stefano Chiriatti, coadiuvato nel ruolo di secondo da Christian Palumbo. A partire dalle ore 17:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

INFO ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonamenti e i biglietti sono acquistabili sul sito di TicketOne o al botteghino del PalaCarbonara, che aprirà al pubblico alle 16:00 di sabato 21 ottobre.

