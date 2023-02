Volley C/F: PM Potenza cede il passo alla più quotata Monopoli

La PM Volley Potenza non può nulla con un’arcigna Fenix Monopoli che passa alla Caizzo con un rotondo 3-0. In emergenza, coach lucano Marco Orlando non ha potuto schierare né l’infortunata Sara Coviello al centro né Giada Giacomino, riscrivendo il 6+1 iniziale da mettere in campo con il capitano Di Camillo schierato come libero.

La PM Volley ha messo in campo comunque forza e determinazione, ma non sono bastate per fronteggiare una formazione costruita per compiere il salto di categoria, anche se ha mostrato evidenti lacune e cali di concentrazione: con un Potenza al completo, probabilmente gli effetti sarebbero stati diversi.

Nel primo set equilibrio iniziale, poi Monopoli prova ad allungare e arriva sul 2-8. Con carattere, le potentine riescono a rientrare, ma le ospiti mantengono comunque un buon margine che poi diventa difficile da colmare e si chiude sul 18-25.

Nel secondo parziale stesso copione: dal 7-10, Monopoli inizia a costruire un ampio margine di distacco che man mano cresce fino al 15-25 finale.

Nel terzo set, tira e molla che perdura per una buona metà del parziale: la PM Volley prova in ogni modo a costruire buone azioni, ma Monopoli è attento e spreca poco chiudendo sul decisivo 15-25.

Nel prossimo turno la PM Volley Potenza sarà ospite sabato pomeriggio del Corato, scontro diretto per la formazione di coach Marco Orlando che all’andata aveva raccolto un solo punto al tie-break contro le coratine.

