Futsal B/M: New Taranto espugna Noci, settima vittoria di fila

La New Taranto vince ancora: i rossoblù ottengono il loro settimo successo di fila espugnando Noci con il risultato di 4 a 2. Un autogol di Lestingi apre le marcature ioniche, poi De Risi, Bottiglione e Lopes firmano la vittoria. Con questi altri tre punti la New Taranto allunga sulle rispettive inseguitrici e si consolida ancora una volta in vetta.

IL MATCH: La gara inizia con le due squadre che si studiano e si affrontano a viso aperto. Nei primissimi istanti del match, la contesa è molto equilibrata. Dopo vari tentativi da una parte e dall’altra, al 18’ la gara si sblocca: Rosato dalla destra la mette in mezzo, la sfera trova la deviazione fortuita di Lestingi che beffa il proprio portiere depositando nella sua porta. La reazione dei padroni di casa arriva subito con Chiantera abile a sfruttare un batti e ribatti in area, riportando così il punteggio in parità. Prima della chiusura della prima frazione però arriva la rete del nuovo vantaggio rossoblù: al 19’ De Risi dalla sinistra si sposta la palla con il destro e beffa l’estremo difensore di casa con un preciso rasoterra. Le due squadre vanno così al riposo.

Nel secondo tempo entra in campo una Noci più determinata che non sfrutta molte occasioni e che colpisce anche un palo. Taranto si scuote ed inizia a macinare gioco e al 15’ trova la terza rete: Bottiglione, dopo un’azione corale, scarica un potente sinistro che non lascia scampo al portiere di casa. Noci non si arrende e ad accorcia nuovamente le marcature: Lestingi se ne va dall’out di sinistra e batte Masiello nell’uno contro uno. I biancoverdi ci provano anche inserendo il quinto di movimento ma Taranto si chiude bene. In una ripartenza poi gli stessi rossoblù chiudono la gara con Lopes che viene servito da De Risi e beffa di destro l’estremo difensore, il quale si vede passare la sfera sotto le gambe. La gara si chiude così, con Taranto che ottiene la sua settima vittoria di fila. Mercoledì gli ionici torneranno di nuovo in campo, quando al PalaMazzolaarriverà il Palo per il primo turno di Coppa Italia.

NOCI-NEW TARANTO 2-4

RETI: 17’ 48’’ pt A.G. Lestingi (T), 18’ 08’’ pt Chiantera (N), 18’ 47’’ pt De Risi (T), 12’ 51’’ st Bottiglione (T), 14’ 34’’ st Lestingi (N), 18’ 47’’ st Lopes (T).

NOCI: Satalino, Lisi, Lippolis, Messa, Garcia, Mancini, Loconte, Totaro, Chiantera, Pozzi, Lestingi, Casulli. All.: Andrea Rotondo.

NEW TARANTO: Petrosino, Masiello, Lopes, Teodoro, De Risi, Bottiglione, Sessa, Mega, Tambani, Rosato, Giannace, Di Pietro. All.: Saverio Mascolo.

ARBITRI: Giglio Granata di Sala Consilina e Nicola Sorriso di Frattamaggiore. Cronometro: Gabriele Talucci di Taranto.

Ammoniti: Rosato (T), Garcia (N), Loconte (N), Giannace (T), Lestingi (N), Casulli (N).

Condividi su...



Linkedin

email