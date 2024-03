Volley C/F, playoff promozione: altro ko per la Dinamo Molfetta

Finisce ancora con un insuccesso la terza trasferta di fila della Dinamo CAB Molfetta nei playoff promozione. Non riesce il tentativo di riscattare la sconfitta subita in casa poco meno di un mese fa dalla squadra di coach Cassano.

Al Palacarbonara finisce 3-0 tra Citymoda Amatori Volley Bari e Dinamo CAB Molfetta, al termine di una partita combattuta, per lunghi tratti anche punto a punto, ma cha alla fine ha visto prevalere la squadra che ci ha creduto di più.

Dall’altra parte la squadra di coach Drago che stenta ancora a trovare la quadra del gioco e riesce a sciupare quei momenti del match in cui è riuscita a trovarsi in vantaggio anche di 4-5 punti. Rimane a quota 0 punti in classifica la Dinamo con una settimana di riposo dalle gare ufficiali che sarà utile per ricaricarsi e far quadrato intorno a se stessa?

I primi minuti del primo set fanno pensare ad una Dinamo combattiva e determinata che va subito all’attacco e piazza i primi cinque punti. Tutto questo prima di subire l’immediato ritorno delle baresi che pareggiano i conti sul 5-5/7-7 e poi vanno in vantaggio sul 10-8. Vincente risulta il muro di Mastropasqua e Parisi e successivamente di Fracchiolla e Lazzizzera brave a rispondere agli attacchi avversari e ad accorciare le distanze.

La Dinamo ci crede, prova a rientrare in partita con Cervelli e poco dopo con Lazzizera su servizio. Il pareggio porta la firma di Mastropasqua sul 14-14 con un equilibrio che persiste sino al 17-17. Successivamente è l’Amatori a prendere il controllo della gara portandosi avanti sul 20-19 e poi sul 22-20 per poi aggiudicarsi il set sul risultato di 25-22.

Il canovaccio nel secondo set non cambia perché l’Amatori si porta subito avanti di cinque lunghezze, mettendo a nudo le difficoltà delle ragazze in maglia arancio. Sul 5-1 la prima reazione arriva con Fracchiolla su servizio e poco dopo con Mastropasqua che avvicina la sua squadra alle avversarie. E infatti, il pareggio (6-6) arriva con Fracchiolla su servizio, mentre Lazzizzera firma il primo vantaggio Dinamo del set. In un momento cruciale del match, alle ospiti riesce addirittura di portarsi a + 3 sulle baresi per poi sciupare tutto di li a poco.

L’Amatori si riorganizza, pareggia i conti sul 14-14 e incanala il set dalla sua parte. Il tentativo di risposta della Dinamo è flebile tanto da dover cedere alle avversarie anche il secondo set sul risultato di 25-19. Intensi ed equilibrati sono i primi minuti del terzo set in cui, all’iniziale vantaggio Amatori, risponde Lazzizzera e Cervelli con un doppio vantaggio firmato Fracchiolla sul 4-6.

Si procede punto a punto sino all’11-11 da cui, come già accaduto nei due set precedenti, l’Amatori Bari torna alla carica, piazza un +4 che non lascia speranze alle avversarie. L’illusione di riaprire il set sul 20-18 da parte della Dinamo dura pochissimo perché le baresi sul 24-22 hanno la palla del match point che non falliscono. Finisce 25-22 il terzo set e 3-0 l’incontro, in cui il bel gioco si è visto solo a sprazzi.

L’immediata analisi del match è affidata alle parole di Antonella Mastropasqua. «Non è stata sicuramente una delle nostre migliori prestazioni – ha affermato –. Abbiamo faticato tanto in ricezione e a muro. Questo ci ha impedito di esprimere un bel gioco in attacco. E’ un momento di difficoltà e spero che nelle prossime partite si possa ritrovare più fiducia in noi stesse perché è probabilmente questo l’aspetto che sta condizionando le gare».

Più tecnica, invece, l’analisi di coach Drago. «Abbiamo disputato una gara migliore delle precedenti, ma non siamo stati perfetti nel fondamentale muro su cui stiamo lavorando tantissimo. Non sono soddisfatto a livello caratteriale perché non vedo la giusta reazione quando le cose non vanno bene. Siamo in un girone tecnicamente importante ma dobbiamo impegnarci per fare bene. In ogni caso, come affermavo, qualche miglioramento rispetto alle gare precedenti c’è stato».

Come si accennava, il ritorno in campo è fissato dopo le festività pasquali quando sabato 6 aprile alle 18.30 presso la Palestra dell’IISS “Majorana” di Bari la Dinamo CAB Molfetta affronterà l’ASEM Volley Bari.

Sconfitti anche i ragazzi della Serie D Dinamo battuti dalla capolista Gri.Ma SRL Terlizzi 0-3 (17-25; 15-25; 16-25). Una partita complessa come sottolineato a fine gara dal coach Fabio D’Agostino. «Abbiamo approcciato molto bene alla gara nonostante le assenze importanti che ci riguardavano – ha commentato – ma alla lunga i ritmi elevati imposti dagli avversari al servizio e a muro, uniti alle nostre solite imprecisioni, hanno fatto venir fuori le differenze di valori in campo. Ciononostante usciamo a testa altra da un campo difficilissimo e con fiducia per le partite fondamentali che ci aspettano dopo la pausa». Prossimo impegno domenica 7 aprile alle ore 18 contro la Michele Caroli Srl presso la Palestrina del Pala Poli di Molfetta.

Citymoda Amatori Bari – Dinamo CAB Molfetta 3-0

(25-22; 25-19; 25-22)

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Drago.

Citymoda Amatori Volley Bari: Belviso (palleggiatrice) – Capriati (opposto) – Di Ciaula/Cesareo (centrali) -Vermiglio/D’Addiego (schiacciatrici) – Mastrorocco (libero). All Cassano.

