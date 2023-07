Volley C/F: Dinamo Molfetta, Alessandra Parisi confermata

E’ tra le atlete su cui la Dinamo CAB Molfetta ha deciso di scommettere anche per la stagione 2023/2024. Classe 2001, alta 180 centimetri, ruolo laterale: Alessandra Parisi, per il secondo anno consecutivo vestirà la maglia arancio, dopo aver mostrato tutte le sue qualità.

La riconferma di Alessandra Parisi contribuisce ad accrescere la competitività del roster della Dinamo CAB Molfetta. L’obiettivo comune della società e delle atlete sinora riconfermate è lo stesso, disputare un campionato da protagonisti e provare a far meglio rispetto all’anno passato.

E’ quanto affermato anche dalla stessa Parisi a margine della sua stessa riconferma. «Sono al mio secondo anno nella Dinamo e non ci ho pensato troppo a rituffarmi in questa nuova avventura indossando la maglia arancio. Lo scorso anno mi sono integrata fin da subito nel gruppo squadra e dirigenza e penso che questo aspetto sia fondamentale per creare la base per un buon gruppo, infatti così è stato. In questa nuova stagione mi aspetto un ulteriore miglioramento per quanto riguarda l’aspetto tecnico e mentale, l’obiettivo è quello di crescere e puntare ai play off. Personalmente punterò a dare il mio meglio ad ogni partita e ad ogni allenamento e a non mollare anche nei momenti difficili. Credo nelle possibilità di ognuna di noi e non posso far altro che augurarci un’ottima stagione ricca di soddisfazioni. Forza Dinamo!», conclude Alessandra Parisi.

