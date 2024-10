Volley C/F, Dinamo CAB Molfetta k.o. all’esordio. Sciancalepore: “Commessi errori gratuiti”

Passo falso all’esordio per la Dinamo CAB Molfetta. Al Pala Enziteto di Bari Santo Spirito, infatti, Primadonna Bari sconfigge le ragazze di coach Sciancalepore con un netto 3-0, nel match valido per la prima giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie C Femminile.

Ospiti costrette ad inseguire già nel primo set, nonostante un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Dopo i primi minuti, però, le padroni di casa allungano sul +6, conquistando il primo gioco. Il copione cambia alla ripresa, con la Dinamo in vantaggio sul 9-10. Tra sorpassi e controsorpassi, però, è Primadonna Bari a prevalere con il punteggio di 25-21. Pratica liquidata velocemente nel terzo set, nonostante una reazione da parte di Molfetta. Dopo essersi portate sul 16-9, però, le baresi prendono il largo, concludendo col punteggio di 25-19. Questa l’analisi di Susanna Sciancalepore: “Abbiamo iniziato la partita con determinazione e tanta voglia di fare voglia che nel primo set abbiamo trasformato in errori gratuiti che ci sono costati il set. Il secondo e terzo set sono stati giocati alla pari, la differenza l’ha fatta la maggiore determinazione delle avversarie. A partire dal prossimo allenamento è importante resettare e preparare con tranquillità la partita casalinga”.

Dinamo CAB Molfetta che proverà a conquistare il primo successo stagionale già nel prossimo match, in programma sabato 19 ottobre alle ore 18:30 al Pala Panunzio, contro l’ASD Volley Barletta.

Primadonna Bari – Dinamo CAB Molfetta 3-0 (25-14; 25-21; 25-19)

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice) – Tsiouma (opposto) – Lazzizzera/Gambardella (centrali) – Lovero/Sciancalepore (schiacciatrici) -De Palma (libero). All. Sciancalepore

Primadonna Bari: La Penna (palleggiatrice) – Mercurio (opposto) – Mastropasqua/Cellamare (centrali) – Palmiotto/Colonna (schiacciatrici) – Emilio (libero). All. Castillo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author